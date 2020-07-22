Аномалия в Арктике: ученые столкнулись с необычным явлением

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июля 2020, 15:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: соцсети

Новый природный рекорд установлен за северным полярным кругом в Верхоянске. Полюс холода прогрелся здесь до плюс 38 градусов. Изучением арктической аномалии занялась международная группа ученых.

В одном из самых холодных мест на планете когда-то была зафиксирована самая низкая температура - почти минус 68 градусов Цельсия. Группа ученых из России, Великобритании, Нидерландов, Германии, Франции и Швейцарии устанавливает причину происходящего повышения температур.

По словам доктора физико-математических наук Ольги Золиной, с января по апрель этого года над Северным полюсом располагалась зона аномально низкого давления. Это и повлекло за собой цепь других аномальных событий.

«Зимние температуры в Арктике и Северо-Восточной Сибири оказались существенно выше, чем обычно. Как следствие, ослабилась зона высокого давления, которая здесь традиционно формируется. А с начала июня начался обратный процесс: на смену низкому давлению в эти районы стало приходить высокое», - отмечает Золина.

Эксперт считает, что решающим стало влияние антропогенного фактора.

«Наша группа применила различные математические модели для анализа климатической ситуации в Восточной Сибири, включая Верхоянск, - рассказала Ольга Золина. - На этих моделях сравнили климат, который наблюдается сегодня, с тем, который был бы здесь без влияния человека. То есть отделили антропогенное воздействие от естественной природной изменчивости. Оценки показали, что глобальное потепление повысило вероятность возникновения длительных и аномально теплых периодов в первом полугодии 2020 года примерно в 600 раз».

Ученые напоминают, что в Арктике зарождаются многие циклоны, штормы и ураганы, и сейчас она прогревается примерно в два раза быстрее, чем вся остальная планета, являясь рекордсменом глобального потепления. С этим связаны многие природные катаклизмы.

По оценкам ученых, в Сибири уже к 2050 году средняя температура может на 5-7 градусов быть выше, чем в 1900 году. Как считают специалисты, особую опасность несет таяние вечной мерзлоты. Известно, что в канадской и российской тайге «законсервировано» до полутора триллионов тонн углекислого газа, это в 40 раз больше его общемировых выбросов за год. Высвобождение этих запасов может ускорить наступление глобального потепления.