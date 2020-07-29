В США начали выходить на митинги против Трампа

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29 июля 2020, 16:16 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Протесты в Портленде на фото globallookpress.com/ Imagespace

Протесты в США начали превращаться в антитрамповские. Люди выходят на митинги уже не для поддержки идеи важности жизни черных. На акциях появились желающие выйти против действующего президента Соединенных Штатов.

О том, что акции протеста в Соединенных Штатах уже вышли за рамки black lives matter, сообщили британские СМИ. Журналисты засомневались в правдивости американских коллег. Они выяснили новые подробности.

«Я поддерживаю жизни черных, но это не то, что привело меня сюда», — признаются активисты протестов в Портленде: «Я хотел противостоять Трампу. Мне кажется, что это то, что действительно нужно для многих людей здесь. Мы устали от этого человека и от того ущерба, который он нанес, и сейчас самое время встать на защиту нашей демократии, потому что Трамп собирается сделать все возможное между сегодняшним днем и ноябрем, чтобы украсть выборы».

Портленд превратился в столицу американского протеста. Акции проходят там каждый день. Они уже перешли в фазу открытого столкновения с федеральными войсками.