В Италии действие режима чрезвычайной ситуации продлено до 15 октября

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29 июля 2020, 16:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Венеция, фото: pixabay.com

Большинство членов Палаты депутатов (нижней палаты итальянского парламента) сегодня поддержали предложение премьер-министра Италии Джузеппе Конте о продлении срока действия режима ЧС в стране.

Премьер-министр на заседании Палаты обратил внимание парламентариев и общественности на то, что это не предполагает в очередной раз введения строгих карантинных мер, действующих в стране этой весной.

Не все были согласны с этим решением. "За" проголосовали 286 депутатов, против - "221". Высказывались мнения, что "единственная чрезвычайная ситуация, в которой в настоящее время находится Италия, - это та ситуация, когда правительственное большинство не знает, где бы еще удариться головой о стену". То, что что без режима ЧС итальянские власти не смогут отдавать распоряжения и вносить законопроекты в парламент, называлось "наглой ложью" и "пугающим дрейфом в сторону от свободы".

В свою очередь, Конте подчеркнул, что продление срока действия режима ЧС не является "авторитарным закручиванием гаек".

Ранее предложение Конте уже поддержало большинство членов Сената (верхней палаты парламента): 157 человек проголосовали за, 125 высказались против, еще трое воздержались.

Конте, выступая во вторник вечером в Сенате республики, отметил, что, прежде всего, продление режима ЧС в Италии необходимо потому, что данные Научно-технического комитета, созданного ранее при правительстве страны, показывают – коронавирусная инфекция продолжает циркулировать.