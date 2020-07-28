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Премьер-министр Италии предлагает продлить режим ЧС до октября

, 19:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Премьер-министр Италии предлагает продлить режим ЧС до октября
театр Ла Скала, R4924_italyphotopress via www.im/www.imago-images.de

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил национальному парламенту продлить режим чрезвычайной ситуации на территории страны до октября в связи с распространением коронавируса нового типа.

Конте, выступая во вторник вечером в Сенате республики, отметил, что, прежде всего, продление режима ЧС в Италии необходимо потому, что данные Научно-технического комитета, созданного ранее при правительстве страны, показывают – коронавирусная инфекция продолжает циркулировать.

Итальянский премьер добавил, что беспокойство вызывает и международная ситуация с пандемией COVID-19.

ЕТ

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