Александр Лукашенко переболел коронавирусом

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28 июля 2020, 18:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Alex Halada/ZUMAPRESS.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 28 июля, сообщил, что, согласно заключениям врачей, он переболел коронавирусом нового типа. Болезнь у политика протекала бессимптомно.

Во время посещения войсковой части 3214 внутренних войск МВД республики Александр Лукашенко заявил, что он перенес COVID-19 на ногах. Об этом белорусский лидер узнал, по собственному утверждению, в минувший понедельник, 27 июля.

Напомним, ранее сегодня официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в рамках брифинга заявила, что коронавирус нового типа не имеет сезонного характера, поэтому речь идет "об одной большой волне" заболевания.