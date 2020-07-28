В ВОЗ назвали пандемию COVID-19 «одной большой волной»

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28 июля 2020, 15:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Independent

COVID-19, pixabay.com

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в рамках брифинга заявила, что COVID-19 не имеет сезонного характера, поэтому речь идет "об одной большой волне".

Харрис отметила, что люди по-прежнему соотносят распространение коронавирусной инфекции с временами года, однако, следует понять, что этот вирус совершенно новый и проявляет себя по-другому.

"Это будет одна большая волна", – подчеркнула официальный представитель ВОЗ и добавила, что она будет немного усиливаться, а затем ослабевать. По словам Маргарет Харрис, самое лучшее – это "сровнять с землей" эту волну.