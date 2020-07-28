Антитела к COVID-19 выявляют у 20-25% граждан России

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28 июля 2020, 15:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: стопкоронавирус. рф

анализ крови, Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency

Наличие антител к коронавирусу нового типа в настоящий момент выявляют примерно у 20-25 процентов граждан Российской Федерации, сдающих соответствующий анализ. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Уточняется, что анализ на антитела сейчас является одним из самых востребованных в стране. В ведомстве заметили, что каждый человек надеется на то, что результат будет положительным, однако, согласно статистике, антитела выявляются лишь у 20-25 процентов людей.

В Роспотребнадзоре напомнили, что пока нет данных о том, как долго они способны сохраняться в организме человека и выполнять защитную функцию. Кроме того, не установлено, возможно ли повторное заражение COVID-19.