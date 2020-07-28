Новая вспышка коронавируса произошла в онкодиспансере в Барнауле

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28 июля 2020, 14:42 [ «Аргументы Недели» ]

Онкодиспансер, фото: vk.com/covid2019_altairegion

Новая вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 произошла в онкологическом диспансере в Барнауле.

Из-за заражений приостановили плановую госпитализацию больных. Отделение по адресу улица Никитина, дом 77 закрыто на карантин, примерно на две недели.

В оперативном штабе Алтайского края уточнили, что коронавирус в одном из корпусов онкодиспансера в Барнауле выявлен у 41 человека, при этом половина инфицированных - медработники и персонал.

По данным оперштаба, у нескольких пациентов специализированного диспансера на прошлой неделе поднялась температура. Они сдали тесты на COVID-19. Результаты оказались положительными.

Все зараженные коронавирусом переведены в больницы, в которых организовано лечение коронавируса, или отправлены домой для амбулаторного лечения. Пациенты с отрицательным анализом долечиваются в плановом порядке.

Отделения торакальной хирургии, онкоабдоминальное и опухолей головы и шеи возобновят плановую госпитализацию в середине августа после санитарной обработки и контрольного тестирования медперсонала. Пациенты, чья госпитализация была запланирована на этот период, будут перенаправляться в отделения сходного профиля онкодиспансера на Змеиногорском тракте.