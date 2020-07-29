Экс-министр ДНР предупредил об угрозе войны России с Западом в случае признания республик Донбасса

В случае признания Российской Федерацией независимости самопровозглашенных республик Донбасса Москву могут ждать опасные последствия. С соответствующим предупреждением выступил Алексей Красильников, бывший министр экономики ДНР.
По словам Красильникова, признание республик грозит России серьезным военным столкновением с Западом.
Процитированный «Московским комсомольцем» экс-министр добавил, что идеальным вариантом для РФ стало бы превращение всей Украины в дружественное государство, на территории которой не присутствовали бы вражеские войска. «Но такая модель сегодня под большим вопросом», - констатировал Алексей Красильников.
Ранее в среду сообщалось, что Андрей Тетерук, бывший депутат Верховной Рады, призвал к ежедневному уничтожению русских и их «наемников» в Донбассе.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.