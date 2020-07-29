Экс-министр ДНР предупредил об угрозе войны России с Западом в случае признания республик Донбасса

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29 июля 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Московский комсомолец»

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

В случае признания Российской Федерацией независимости самопровозглашенных республик Донбасса Москву могут ждать опасные последствия. С соответствующим предупреждением выступил Алексей Красильников, бывший министр экономики ДНР.

По словам Красильникова, признание республик грозит России серьезным военным столкновением с Западом.

Процитированный «Московским комсомольцем» экс-министр добавил, что идеальным вариантом для РФ стало бы превращение всей Украины в дружественное государство, на территории которой не присутствовали бы вражеские войска. «Но такая модель сегодня под большим вопросом», - констатировал Алексей Красильников.

Ранее в среду сообщалось, что Андрей Тетерук, бывший депутат Верховной Рады, призвал к ежедневному уничтожению русских и их «наемников» в Донбассе.