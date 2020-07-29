А как тебе такое, Илон Маск? В ближайшем будущем в космос никто не полетит

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29 июля 2020, 14:38 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ] Источник: rg.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В последнее время США и Китай впечатляют реализацией своих космических программ. На фоне этих успехов эксперты оценили реальные перспективы пилотируемых полетов человека в космос.

Натан Эйсмонт, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник института космических исследований (ИКИ РАН), уверен, что в ближайшие 10 лет ни одна страна мира не сможет похвастаться полетами человека на Луну. Предполагаемые даты Илона Маска и НАСА относительно высадки человека на Луне он называет «безбрежным мобилизующим оптимизмом».

«Если брать чисто технические вопросы, то для того, чтобы доставить экипаж на поверхность Луны и вернуться обратно, нужен сверхтяжелый носитель. Сделать его сегодня за год-два - нереально! Тогда на создание «Сатурна-5» ушло 10 лет! И не надо думать, что сегодня во время отсутствия гонки между державами уйдет меньше. Наоборот!», - считает ученый.

В то же время эксперт отмечает, что российская беспилотная лунная программа, скорее всего, будет реализована:

«По программе, разработанной в нашем институте, на 2021 год намечена беспилотная экспедиция «Луна-25» с посадочным модулем. Хотя дата может и сдвинуться. На 2024 год намечен проект «Луна-26». Это создание космического комплекса «Луна-Ресурс-1» (ОА) с орбитальным космическим аппаратом для проведения дистанционных исследований поверхности Луны с окололунной орбиты. Затем «Луна-27» с посадочным аппаратом».

Конструктор Эдуард Валентинов уверен, что будущее отрасли за многоразовыми космическими аппаратами и носителями.

«Экономика такая, что первая ступень - самая дорогая из-за двигателей. Поэтому ее, конечно, надо возвращать, спасать надо, - рассказывает специалист. - И не надо думать, что мы с потерей проекта «Энергия-Буран» потеряли все заделы по многоразовой пилотируемой и беспилотной космонавтике. Было много проектов, удачных и не очень, но все они из-за недофинансирования, да и чего таить, отсутствия воли у руководства, доведены до завершения не были».

Эксперт приводит в качестве примера двухступенчатую тяжелую ракету-носитель «Россиянка», которую создавал МИАС им. Макеева.

«Возвращаемую первую ступень можно использовать до 25 раз. Причем возвращение ступени осуществляется по баллистической траектории путем повторного включения штатных двигателей на оборудованную площадку размером 50x50 м, удаленную от места старта ракеты на 3-5 км. Еще в 2011 году она была представлена на конкурсе Роскосмоса по разработке Многоразовой ракетно-космической системы первого этапа (МРКС-1). Однако по итогам этого конкурса заказ на разработку МРКС получил ГКНПЦ им. Хруничева с проектом «Байкал-Ангара». Девять лет прошло - ни «Ангары», ни «Россиянки», - отмечает Валентинов.

По словам конструктора, решение проблемы модернизации такой ракеты в настоящее время может занять до 6 лет.

Известно, что самым дорогим объектом в истории космоса является Международная космическая станция (МКС). Общая стоимость этого проекта составила более 150 млрд долларов. Программы многоразовых полетов в космос обошлись в 114 млрд долларов и около 16 млрд советских рублей. Первая называлась Space Shuttle, вторая - «Энергия-Буран».

После закрытия проекта Space Shuttle в 2011 году пилотируемые полеты к МКС осуществлялись только советско-российскими «Союзами». По данным СМИ, сейчас такой запуск стоит американцам порядка 80 млн долларов. Себестоимость полета является коммерческой тайной. И хотя на Капитолийском холме постоянно говорят о зависимости от российских носителей, но выделять на новые программы пилотируемой космонавтики порядка 100 млрд долларов только на первые 5-7 лет работы там не хотят.