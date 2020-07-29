КНР – прямой конкурент США в разработках морских дронов

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29 июля 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели», Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа ]

Фото: соцсети

В Китае разработан аппарат «Си Флай», который является малым катером (типа вышеупомянутых «Протектора» и «Спартан Скаута»), имеет скорость до 45 уз., может быть вооружен пулеметом и ПТРК, при этом несет малый БПЛА.

Примерно те же размеры имеют аппараты серии М80, предназначенные для гидрографических исследований в военных и гражданских целях. В частности, М80В в 2017 г. работал в Антарктиде. Более крупные размеры (длина 15 м, водоизмещение 20 т) имеет катер JARI-USV. Он оснащен 30-мм пушкой, торпедным аппаратом и даже установкой вертикального пуска для 8 ракет. Как и в США, в Китае разрабатывается целый ряд более крупных безэкипажных катеров и кораблей для решения различных задач, в первую очередь – противолодочных. В мае 2018 г. в Южно-Китайском море ВМС НОАК продемонстрировали действия «стаи» из 56 безэкипажных катеров (очевидно, типа «Си Флай»).

Катера осуществляли сложное совместное маневрирование. В США подобные совместные действия осуществляли всего 4 безэкипажных катера. Подобная «стая», несмотря на слабость вооружения каждого отдельного катера, может создать весьма серьезные проблемы для «классической» корабельной группировки, в т.ч. для авианосного соединения. Атакуя одновременно с различных направлений и координируя действия между собой, катера «стаи» могут очень сильно «перегрузить» системы обороны боевых кораблей противника, а также нанести им серьезные повреждения. При этом поразить малоразмерные скоростные катера классическими средствами весьма сложно, потеря же нескольких катеров не будет большой проблемой для атакующей стороны (вполне вероятно, что катера окажутся дешевле тех средств, которыми их уничтожили). В Китае (как и в США) активно работают над применением в боевых условиях «стай» БПЛА, очевидно, что аналогичная тактика будет использоваться и на море, поскольку «классическая» военная техника к борьбе со «стаями» не готова.

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