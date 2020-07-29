Вербуя наёмников из Сирии для войны в Ливии Россия и Турция очищают Сирию от лишних боевиков

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29 июля 2020, 11:56 [ «Аргументы Недели» ]

Войны в Сирии и Ливии оказались определённым образом связаны. Именно из Ливии в Сирию на помощь местным боевикам поначалу отправляли подмогу. Теперь процесс пошёл в обратную сторону.



За Триполи ныне стоит основной спонсор – Турция. Италия и ряд других заинтересованных стран поддерживают разве что морально, а американцы и вовсе на днях заявили, что ливийский конфликт находится вне сферы интересов США. Причём турки не только поставляют оружие, но и держат в Ливии небольшой контингент советников.



Хафтара же поддерживает «консорциум по интересам» из ОАЭ, Египта, России и в меньшей степени Саудовской Аравии и Иордании. Но военный контингент официально есть только от ОАЭ.



Россия своё участие в конфликте официально отрицает, а размещение в Ливии российской ЧВК преподносится как «действия частных лиц». Но размах этих действий впечатляет.



Турция обвиняет Россию в такой же тактике. Мол, наша страна набирает боевиков в ряды ливийских ЧВК в той же Сирии. Они даже продемонстрировали захваченные в Триполи списки на русском языке некоего отряда частников с должностями и личными номерами. Но все фамилии и имена в этом документе были исключительно арабскими. Если разобраться, то набор таких «мусульманских батальонов» из бывших боевиков – дело нужное. Вот так и получается, что, имея в Ливии разные интересы, российские и турецкие структуры очищают Сирию от лишних боевиков.



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