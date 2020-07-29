Сенатор Джабаров ответил на обвинения США в дезинформации о распространении коронавируса в России

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29 июля 2020, 11:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Владимир Джабаров, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации генерал ФСБ Владимир Джабаров высказался по поводу статей в американским СМИ, обвинивших российских разведчиков в распространении фейков о коронавирусе.

Ранее сразу в двух американских СМИ вышли статьи с обвинениями РФ в дезинформации о пандемии - якобы бывшие сотрудники ГРУ размещают информацию, пытаясь повлиять на настроения американцев. По данным источников изданий, Россия стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре.

"Уже очень надоела тема президентских выборов - скорее бы они уже прошли, и нас во всем "обвинили", - сказал Джабаров.

Говоря о якобы причастности российских спецслужб к фейкам про коронавирус, сенатор напомнил, что США первыми, кто обвинил другую страну, Китай, в распространении COVID-19. "Россия ни неофициально, ни вообще когда-либо не говорила о возможной причастности других государств к распространению вируса", - сказал политик. Джабаров подчеркнул, что как президент РФ Владимир Путин сказал, что не надо искать виновных, а надо разрабатывать вакцину, так в России и делается.

По мнению сенатора, статьи в американских СМИ предназначены "для внутреннего пользования", "нужно найти внешнего врага". По поводу "якобы причастности ГРУ", Джабаров подчеркнул, что "у ГРУ хватает своей работы, вместо того, чтобы заниматься фейками".