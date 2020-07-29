Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Сенатор Джабаров ответил на обвинения США в дезинформации о распространении коронавируса в России

, 11:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Сенатор Джабаров ответил на обвинения США в дезинформации о распространении коронавируса в России
Владимир Джабаров, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации генерал ФСБ Владимир Джабаров высказался по поводу статей в американским СМИ, обвинивших российских разведчиков в распространении фейков о коронавирусе.

Ранее сразу в двух американских СМИ вышли статьи с обвинениями РФ в дезинформации о пандемии - якобы бывшие сотрудники ГРУ размещают информацию, пытаясь повлиять на настроения американцев. По данным источников изданий, Россия стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре.

"Уже очень надоела тема президентских выборов - скорее бы они уже прошли, и нас во всем "обвинили", - сказал Джабаров.
Говоря о якобы причастности российских спецслужб к фейкам про коронавирус, сенатор напомнил, что США первыми, кто обвинил другую страну, Китай, в распространении COVID-19. "Россия ни неофициально, ни вообще когда-либо не говорила о возможной причастности других государств к распространению вируса", - сказал политик. Джабаров подчеркнул, что как президент РФ Владимир Путин сказал, что не надо искать виновных, а надо разрабатывать вакцину, так в России и делается.

По мнению сенатора, статьи в американских СМИ предназначены "для внутреннего пользования", "нужно найти внешнего врага". По поводу "якобы причастности ГРУ", Джабаров подчеркнул, что "у ГРУ хватает своей работы, вместо того, чтобы заниматься фейками".

ИЧ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью