Сенатор Джабаров ответил на обвинения США в дезинформации о распространении коронавируса в России

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации генерал ФСБ Владимир Джабаров высказался по поводу статей в американским СМИ, обвинивших российских разведчиков в распространении фейков о коронавирусе.
Ранее сразу в двух американских СМИ вышли статьи с обвинениями РФ в дезинформации о пандемии - якобы бывшие сотрудники ГРУ размещают информацию, пытаясь повлиять на настроения американцев. По данным источников изданий, Россия стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре.
"Уже очень надоела тема президентских выборов - скорее бы они уже прошли, и нас во всем "обвинили", - сказал Джабаров.
Говоря о якобы причастности российских спецслужб к фейкам про коронавирус, сенатор напомнил, что США первыми, кто обвинил другую страну, Китай, в распространении COVID-19. "Россия ни неофициально, ни вообще когда-либо не говорила о возможной причастности других государств к распространению вируса", - сказал политик. Джабаров подчеркнул, что как президент РФ Владимир Путин сказал, что не надо искать виновных, а надо разрабатывать вакцину, так в России и делается.
По мнению сенатора, статьи в американских СМИ предназначены "для внутреннего пользования", "нужно найти внешнего врага". По поводу "якобы причастности ГРУ", Джабаров подчеркнул, что "у ГРУ хватает своей работы, вместо того, чтобы заниматься фейками".