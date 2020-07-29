В США СМИ написали о распространении фейков о коронавирусе российскими разведчиками
29 июля 2020, 11:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
В США два СМИ опубликовали статьи с обвинениями России в распространение фейков о новой коронавирусной инфекции COVID-19. Так агентство Associated Press (АР) со ссылкой на два источника в Белом доме передало, якобы бывшие сотрудники ГРУ размещают информацию об инфекции COVID, пытаясь вызвать беспокойство у американцев.
По сведениям источников, ложную информацию о коронавирусе распространяют двое россиян, занимавшие в разведке высокие должности.
AP пишет, что источники не связали напрямую предполагаемое распространение фейков и президентские выборы в ноябре, но упоминает, что некоторые публикации клеветали на соперника президента США Дональда Трампа, представителя Демократической партии Джо Байдена.
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