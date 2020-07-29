Соцопрос показал уверенную победу Лукашенко на предстоящих выборах президента Белоруссии

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29 июля 2020, 11:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

На предстоящих выборах президента Белоруссии победу одержит нынешний глава государства Александр Лукашенко. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованного аналитическим центром Ecoom.

По данным исследования, Лукашенко на предстоящих выборах готовы поддержать 72,3% белорусов, в то время, как рейтинги остальных кандидатов суммарно не превышают 10%

В частности, за Светлану Тихановскую готовы отдать свой голос 7,5% белорусов, Анну Канопацкую – 1,6%, Сергея Череченя – 0,8%, Андрея Дмитриева – 0,7%. В результатах соцопроса также отмечается, что против всех планируют голосовать 3,7% респондентов, а 10,9% еще не определились.