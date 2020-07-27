Лукашенко заявил, что уборочная кампания в Белоруссии важнее президентских выборов

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27 июля 2020, 12:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

злаки, pixabay.com

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко утром в понедельник, 27 июля, сообщил, что для республики уборочная кампания в настоящий момент значительно важнее грядущих президентских выборов.

"Выборы выборами, а кушать все хотят", – отметил Лукашенко и добавил, что все силы должны быть сосредоточены на полях для сбора урожая, а избирательный процесс является вторичным.

Белорусский лидер заметил, что кто бы ни находился на посту главы страны, хлеб людям будет нужен всегда. Он также подчеркнул, что самое страшное – это повторение 1990-х годов, когда у жителей Минска было "на три дня муки". Александр Лукашенко уточнил, что в 2020 году урожай зерна в Белоруссии с учетом кукурузы должен составить не менее 9,5 млн тонн.