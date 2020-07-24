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В Башкирии начали уборку урожая зерновых культур

, 16:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

В Башкирии начали уборку урожая зерновых культур
Фото: pixabay.com

В Башкирии колхозы в этом году на две недели раньше начали уборку урожая зерновых культур. Хлеборобы скосили уже почти 50 тысяч гектаров озимых, среди которых рожь, пшеница и их гибрид под названием тритикале.

Уборочные работы идут в 30 районах республики, а приступить к ним раньше в этом году вынудила аномально жаркая погода, которая наблюдается в регионе. Всего удалось собрать уже больше 75 тысяч тонн зерновых. Уточняется, что также идёт уборка бобовых культур.

АГ

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