В сеть попали фотографии атакующей боевиков в сирийском Идлибе артиллерии России
29 июля 2020, 10:37[ «Аргументы Недели» ]Источник: Avia.pro
На страницах отечественных интернет-СМИ появился материал, в котором представлены фотографии российской полевой артиллерии, наносящей удары по джихадистам, действующим в южной части сирийской провинции Идлиб.
Как пишет опубликовавший снимки портал Avia.pro, гаубицы Д-30 атаковали позиции боевиков на фоне нарушенного ими режима прекращения огня. Артиллерия РФ обрушила на представителей бандформирований десятки ударов, которые привели к значительным потерям, говорится в процитированной заметке.
Ранее сообщалось, что военный эксперт Дмитрий Дрозденко раскрыл предполагаемый сценарий «стремительного» нападения Японии на российские Курильские острова.
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