В сеть попали фотографии атакующей боевиков в сирийском Идлибе артиллерии России

Аргументы Недели → В мире 13+

29 июля 2020, 10:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Avia.pro

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

На страницах отечественных интернет-СМИ появился материал, в котором представлены фотографии российской полевой артиллерии, наносящей удары по джихадистам, действующим в южной части сирийской провинции Идлиб.

Как пишет опубликовавший снимки портал Avia.pro, гаубицы Д-30 атаковали позиции боевиков на фоне нарушенного ими режима прекращения огня. Артиллерия РФ обрушила на представителей бандформирований десятки ударов, которые привели к значительным потерям, говорится в процитированной заметке.

Ранее сообщалось, что военный эксперт Дмитрий Дрозденко раскрыл предполагаемый сценарий «стремительного» нападения Японии на российские Курильские острова.