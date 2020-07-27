Раскрыт возможный сценарий «стремительного» нападения Японии на российские Курилы

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27 июля 2020, 15:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Репортер»

Военные самолеты, Luka Dakskobler / globallookpress.com

Япония может овладеть российскими Курильскими островами в ходе «стремительной» операции. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Дмитрий Дрозденко, отечественный военный эксперт.

Вероятный сценарий, озвученный специалистом, предполагает применение против России четырех японских крупных вертолетоносцев, способных нести палубную версию F-35. Токио в настоящий момент располагает более 40 единицами данных американских истребителей пятого поколения.

По словам Дрозденко, силы Японии могут быстро атаковать Курилы, где высадится многочисленный десантный корпус. Также ударам должны подвергнуться базы российского флота во Владивостоке, Петропавловске и на Сахалине. После проведения операции Токио при посредничестве Соединенных Штатов и других стран инициирует мирные переговоры, полагает аналитик.

Ранее эксперт Андрей Иванов предупредил о риске удара США по России в случае военного конфликта Америки с Китаем.