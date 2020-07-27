Аналитик предупредил о риске удара США по России в случае войны Америки с Китаем

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27 июля 2020, 12:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Свободная пресса»

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Российская Федерация в будущем может столкнуться с новым вызовом, который будет серьезнее, чем западные экономические санкции и падение мировых цен на нефть. С соответствующим предупреждением на страницах СМИ выступил эксперт Андрей Иванов.

Аналитик считает реальным сценарий прямого военного конфликта между Соединенными Штатами и Китаем. По мнению Иванова, в этом случае возникнет риск американского удара по РФ, так как страна в противостоянии будет играть роль сырьевого тыла Пекина. КНР вряд ли сможет помочь России, полагает эксперт.

Согласно его точке зрения, Москве грозит участь маленького зерна, угодившего между жерновами.

Ранее сегодня сообщалось, что на страницах вьетнамской прессы рассказали о российском «поезде смерти».