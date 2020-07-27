Аналитик предупредил о риске удара США по России в случае войны Америки с Китаем

Российская Федерация в будущем может столкнуться с новым вызовом, который будет серьезнее, чем западные экономические санкции и падение мировых цен на нефть. С соответствующим предупреждением на страницах СМИ выступил эксперт Андрей Иванов.
Аналитик считает реальным сценарий прямого военного конфликта между Соединенными Штатами и Китаем. По мнению Иванова, в этом случае возникнет риск американского удара по РФ, так как страна в противостоянии будет играть роль сырьевого тыла Пекина. КНР вряд ли сможет помочь России, полагает эксперт.
Согласно его точке зрения, Москве грозит участь маленького зерна, угодившего между жерновами.
Ранее сегодня сообщалось, что на страницах вьетнамской прессы рассказали о российском «поезде смерти».
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.