Soha поведало о способном атаковать США в случае войны российском «поезде смерти»

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27 июля 2020, 11:48 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

На страницах вьетнамских СМИ разместили материал, в котором рассказывается о «Баргузине», боевом железнодорожном ракетном комплексе (БЖРК), который, как предполагается, в будущем может поступить в армию РФ. В процитированной публикации «Баргузин» назван российским «поездом смерти».

Издание Soha пишет, что БЖРК, по своему внешнему облику ничем не отличающийся от обычных грузовых поездов, способен нести три межконтинентальные системы баллистических ракет и тридцать ядерных боеголовок. Мощность каждый из них составляет 550 килотонн.

В случае начала ядерной войны с Соединенными Штатами «Баргузину» понадобится несколько минут, чтобы запустить ракеты, если будет отдан соответствующий приказ. Отмечается, что комплекс способен атаковать из любой точки российской железнодорожной системы. Космическим спутникам, имеющимся в распоряжении американской стороны, будет сложно обнаружить БЖРК.

Ранее сообщалось, что в сети появилась информация об уничтожении российских «Панцирей» в Эфиопии.