В Совфеде отреагировали на запрет в Китае статьи Путина о Второй мировой войне

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29 июля 2020, 10:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Президент России Владимир Путин, Alexei Druzhinin/Kremlin Pool / globallookpress.com

В Совете Федерации прокомментировали запрет в Китае программной статьи Владимира Путина о Второй мировой войне. По данному вопросу в разговоре с журналистами высказался сенатор Андрей Климов.

О том, что перевод статьи президента России, размещенный на китайской версии сайта Sputnik, заблокировали в КНР, стало известно некоторое время назад. По словам Климова, ставшего собеседником НСН, пекинские власти пошли на данный шаг, так как китайская трактовка событий Второй мировой отличается от российской. Как отметил парламентарий, случившееся не отразится на партнерских отношениях двух стран.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что китайская реклама вызвала переполох в Соединенных Штатах.