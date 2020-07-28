Евросоюз заявил о планах ограничить экспорт технологий в Гонконг

Аргументы Недели → В мире 13+

28 июля 2020, 22:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

флаг Евросоюза, pixabay.com

Вечером во вторник, 28 июля, стало известно, что Европейский Союз ограничит экспорт технологий в Гонконг. Уточняется, что эти меры будут введены из-за закона о национальной безопасности.

В заявлении Евросовета говорится о дальнейшем ограничении экспорта оборудования для целевого использования Гонконгом. В частности, речь идет о тех технологиях, в отношении которых существуют обоснованные подозрения в нежелательной эксплуатации – это связано с внутренними репрессиями, виртуальной слежкой, а также возможным перехватом внутренней информации.

Ранее стало известно, что китайское правительство осудило закон "Об автономии Гонконга", принятый в США.