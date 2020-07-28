Евросоюз заявил о планах ограничить экспорт технологий в Гонконг
28 июля 2020, 22:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Вечером во вторник, 28 июля, стало известно, что Европейский Союз ограничит экспорт технологий в Гонконг. Уточняется, что эти меры будут введены из-за закона о национальной безопасности.
В заявлении Евросовета говорится о дальнейшем ограничении экспорта оборудования для целевого использования Гонконгом. В частности, речь идет о тех технологиях, в отношении которых существуют обоснованные подозрения в нежелательной эксплуатации – это связано с внутренними репрессиями, виртуальной слежкой, а также возможным перехватом внутренней информации.
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