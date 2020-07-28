Количество жертв COVID-18 в мире превысило 650 тысяч

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28 июля 2020, 20:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ВОЗ

COVID-19, pixabay.com

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире во вторник, 28 июля, превысило 16,3 миллиона человек. Согласно последней информации ВОЗ, более 650 тысяч пациентов скончались.

Уточняется, что количество заражений COVID-19 во всем мире достигло 16 341 920. Коронавирусная инфекция унесла жизни 650 805 пациентов.

За минувшие сутки в мире были выявлены 226 783 случая заболевания коронавирусом нового типа, а также 4 153 летальных исхода.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала пандемией вспышку COVID-19.