Улицу Российскую переименовали в Киеве

Во вторник стало известно, что Киевский горсовет проголосовал за переименование улицы Российской в Дарницком районе столицы Украины на улицу Юрия Литвинского – военнослужащего, погибшего в Донбассе.
В городском совете уточнили, что после переименования улицы гражданам необязательно менять адрес регистрации в паспорте – это можно сделать исключительно по собственному желанию.
Подчеркивается, что все документы, в частности, на право собственности и автомобиль, в которых указано старое название, будут оставаться в силе. Кроме того, переименование улицы в Киеве никак не повлияет на реализацию избирательного права.
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