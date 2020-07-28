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Улицу Российскую переименовали в Киеве

, 20:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Улицу Российскую переименовали в Киеве
Киев, pixabay.com

Во вторник стало известно, что Киевский горсовет проголосовал за переименование улицы Российской в Дарницком районе столицы Украины на улицу Юрия Литвинского – военнослужащего, погибшего в Донбассе.

В городском совете уточнили, что после переименования улицы гражданам необязательно менять адрес регистрации в паспорте – это можно сделать исключительно по собственному желанию.

Подчеркивается, что все документы, в частности, на право собственности и автомобиль, в которых указано старое название, будут оставаться в силе. Кроме того, переименование улицы в Киеве никак не повлияет на реализацию избирательного права.

ЕТ
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