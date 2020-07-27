В жилом доме в Киеве произошел взрыв неизвестного предмета

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27 июля 2020, 11:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Здание. Фото: pixabay.com

В жилом доме в Киеве взорвался неизвестный предмет. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции подольского района украинской столицы Анна Страшок.

Уточняется: никто не пострадал, в результате инцидента повреждена внутренняя отделка дома и выбиты окна.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники. Также устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Уже заведено уголовное дело по статье «Хулиганство», наказания по которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось: вертолет разбился в Испании, есть погибшие.