Вертолет разбился в Испании, есть погибшие

27 июля 2020, 11:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: EFE
В понедельник, 27 июля, в испанском автономном сообществе Андалусия разбился вертолет, в результате случившегося есть погибшие. Соответствующую информацию предоставили сегодня журналисты.
Согласно последним данным, в результате случившегося погибли два человека, которые находились на борту транспортного средства. Установлено, что вертолет упал на поле неподалеку от муниципалитета Педрера около в 08:00 по местному времени (09:00 по Москве).
К месту крушения прибыли пожарные, врачи и сотрудники правоохранительных органов. Причины случившегося к настоящему моменту не установлены.
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