Вертолет разбился в Испании, есть погибшие

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27 июля 2020, 11:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: EFE

вертолет, pixabay.com

В понедельник, 27 июля, в испанском автономном сообществе Андалусия разбился вертолет, в результате случившегося есть погибшие. Соответствующую информацию предоставили сегодня журналисты.

Согласно последним данным, в результате случившегося погибли два человека, которые находились на борту транспортного средства. Установлено, что вертолет упал на поле неподалеку от муниципалитета Педрера около в 08:00 по местному времени (09:00 по Москве).

К месту крушения прибыли пожарные, врачи и сотрудники правоохранительных органов. Причины случившегося к настоящему моменту не установлены.