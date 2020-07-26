В штате Юта потерпел крушение одномоторный самолет, трое погибших

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26 июля 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

скорая помощь в США, pixabay.com

В жилом районе города Уэст-Джордан в американском штате Юта потерпел крушение одномоторный самолет. Согласно информации полиции, в результате случившегося погибли три человека, в частности, ребенок.

Установлено, что одномоторный самолет Piper PA-32, на борту которого находились шесть человек, накануне днем упал во дворе жилого дома. После столкновения воздушного судна с землей загорелось одно здание. Повреждения получили еще два здания.

Известно, что в результате случившегося погибли два взрослых человека и девятимесячный ребенок. Кроме того, травмы получила пожилая женщина, находившаяся в доме, в который врезался самолет. Ее состояние оценивается как критическое.