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Вертолет потерпел крушение в Карибском море, погибли двое военных

, 10:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Вертолет потерпел крушение в Карибском море, погибли двое военных
вертолет, pixabay.com

В понедельник, 20 июля, стало известно, что недалеко от государства Аруба в Карибском море потерпел крушение вертолет NH90. Согласно последней информации, в результате случившегося погибли двое военных.

Уточняется, что происшествие случилось в минувшее воскресенье. В результате падения вертолета погибли военнослужащие из Нидерландов – 34-летняя женщина и 33-летний мужчина. Известно, что на борту воздушного судна находились еще два человека, которые не получили серьезных травм.

В настоящее время проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства и причины крушения вертолета.

ЕТ

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