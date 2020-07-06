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В Испании в результате крушения вертолета скончались два человека

, 16:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Испании в результате крушения вертолета скончались два человека
Вертолет. Фото: pixabay.com

В результате крушения вертолета в Испании погибли два человека. Об этом сообщили каталонские правоохранительные органы Mossos de Escuadra.

Известно, что инцидент случился  в муниципалитете Ла-Ванса-и-Форнольс (провинция Льейда, автономное сообщество Каталония).

Уточняется: пожарные, которые прибыли на место трагедии, потушили машину, загоревшуюся в ходе катастрофы. 

Ранее сообщалось: в результате ДТП с маршрутным микроавтобусом в Саратове пострадали четыре человека.   

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