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В Саратове маршрутка врезалась в столб, пострадали четыре человека

, 15:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Саратове маршрутка врезалась в столб, пострадали четыре человека
Дорога. Фото: pixabay.com

В результате ДТП с маршрутным микроавтобусом в Саратове пострадали четыре человека. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Известно: транспортное средство, следовавшее по маршруту № 105, не справился с управлением и допустил наезд на столб. Уточняется, что За медицинской помощью обратились четыре пассажира.

Сейчас обстоятельства аварии выясняются.

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