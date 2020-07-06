В Саратове маршрутка врезалась в столб, пострадали четыре человека

Аргументы Недели → Происшествия 13+

6 июля 2020, 15:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Дорога. Фото: pixabay.com

В результате ДТП с маршрутным микроавтобусом в Саратове пострадали четыре человека. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Известно: транспортное средство, следовавшее по маршруту № 105, не справился с управлением и допустил наезд на столб. Уточняется, что За медицинской помощью обратились четыре пассажира.

Сейчас обстоятельства аварии выясняются.

Ранее сообщалось: в Московской области сотрудник ОМОН вытащил из водоема тонущего подростка.