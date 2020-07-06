В Подмосковье сотрудник ОМОН спас подростка, который тонул в водоеме

В Московской области сотрудник ОМОН вытащил из водоема тонущего подростка. Об этом рассказали в Росгвардии.
Известно, что сотрудник ОМОН «Пересвет» главного управления Росгвардии по Московской области во внеслужебное время увидел в водоеме тонущего 16-летнего мальчика, бросился в воду, вытащил пострадавшего на берег и оказал ему доврачебную помощь.
Врачи, прибывшие по вызову, доставили школьника в городскую больницу, сейчас его жизни ничего не угрожают.
Ранее сообщалось: скончалась девочка, которая пострадала в аварии на трассе «Сибирь».
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