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В Подмосковье сотрудник ОМОН спас подростка, который тонул в водоеме

, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Подмосковье сотрудник ОМОН спас подростка, который тонул в водоеме
Водоем. Фото:pixabay.com

В Московской области сотрудник ОМОН  вытащил из водоема тонущего подростка. Об этом рассказали в Росгвардии.

Известно, что сотрудник ОМОН «Пересвет» главного управления Росгвардии по Московской области во внеслужебное время увидел в водоеме тонущего 16-летнего мальчика, бросился в воду, вытащил пострадавшего на берег и оказал ему доврачебную помощь.

Врачи, прибывшие по вызову, доставили школьника в городскую больницу, сейчас его жизни ничего не угрожают.

Ранее сообщалось: скончалась девочка, которая пострадала в аварии на трассе «Сибирь».  

ЕЧ

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