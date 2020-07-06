Скончалась девочка, которая пострадала в аварии на трассе «Сибирь»

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6 июля 2020, 13:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Дорога. Фото: pixabay.com

В Иркутской области школьница, пострадавшая в ДТП с двумя иномарками на трассе «Сибирь», скончалась в больнице. Об этом сообщил областной главк МВД.

Известно, что 5 июля легковые автомобили столкнулись в Черемховском районе на федеральной трассе. В результате аварии пострадали 10 человек, в том числе двое детей, всех доставили в больницу.

Сейчас следователями возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 статьи 264 УК РФ. В настоящее время устанавливаются свидетели произошедшего.

Ранее сообщалось: количество погибших на юго-западе Японии из-за наводнений, вызванных ливневыми дождями, и оползней увеличилось до 41.