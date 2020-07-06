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Количество жертв ливней и паводков на юго-западе Японии достигло 41

, 12:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NHK

Количество жертв ливней и паводков на юго-западе Японии достигло 41
наводнение в Японии, Nicolas Datiche/AFLO

Количество погибших на юго-западе Японии из-за наводнений, вызванных ливневыми дождями, и оползней увеличилось до 41. Соответствующую информацию в понедельник, 6 июля, предоставили журналисты.

К настоящему моменту обновленных данных о количестве пропавших без вести не поступало.

Напомним, ранее метеорологическое агентство объявило наивысший по пятибалльной шкале уровень опасности для трех префектур на юго-западе Японии в связи с ливнями и наводнениями. Граждан призывают эвакуироваться в ближайшие пункты временного размещения, а если это невозможно, то рекомендуется подняться на верхние этажи зданий или крыши.

ЕТ

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