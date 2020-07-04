Не менее 15 человек погибли в Японии из-за ливневых дождей

Из-за ливневых дождей, обрушившихся ранее на юго-запад Японии, погибли по меньшей мере 15 человек. Соответствующую информацию предоставило в субботу, 4 июля, японское общественное телевидение.
Уточняется, что после разлива реки Кумагава произошло затопление дома престарелых, расположенного в поселке Кумамура. Спасатели, прибывшие на место, обнаружили тела 14 человек с признаками клинической смерти. Также известно, что в деревушке Акисита, где из-за ливней сошел оползень, был найден еще один погибший.
Пропавшими без вести в настоящий момент считаются девять человек.
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