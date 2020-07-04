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Город и поселок на юго-западе Японии оказались полностью отрезаны от связи из-за ливней и паводков

, 09:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NHK

Город и поселок на юго-западе Японии оказались полностью отрезаны от связи из-за ливней и паводков
ливень в Японии, YOSHIO TSUNODA/AFLO

Город Хитоеси и поселок Асикита, расположенные в юго-западной японской префектуре Кумамото из-за сильных ливневых дождей и паводков оказались полностью отрезаны от телефонной связи и интернета.

Кроме того, остается неизвестной судьба минимум тринадцати человек в префектуре Кумамото. В поселке Асикита после оползня на связь не выходят 10 граждан. Уточняется, что под оползнем, который  был вызван  проливными дождями, оказались "погребены" сразу несколько домов, а дороги вокруг них оказались затоплены.

В отделения пожарной охраны, выполняющие в Японии и функции службы спасения, в настоящий момент поступают многочисленные просьбы о помощи.

ЕТ

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