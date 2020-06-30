В Японии планируют эвакуировать более 70 тысяч человек

В японском городе Кагосима, расположенном на острове Кюсю, планируют эвакуировать более 70 тысяч человек. Местные власти уточнили, что места уже начали покидать некоторые категории граждан.
Согласно последней информации, речь идет об эвакуации из-за опасности схода оползней, которая может возникнуть в связи с обильными дождями. Предполагается, что с сегодняшнего дня на остров обрушится непогода.
Подчеркивается, что из города Кагосима в безопасные места уже сейчас уезжают пожилые люди, а также граждане с ограниченными возможностями. В общей сложности рекомендовано провести эвакуацию более 70 тысяч жителей.
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