Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

В Узбекистане эвакуировали жителей поселка, затопленного после прорыва дамбы

, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Узбекистане эвакуировали жителей поселка, затопленного после прорыва дамбы
pixabay.com

В Узбекистане спасатели эвакуировали жителей поселка в Сырдарьинской области, который затопило после прорыва дамбы на водохранилище. Об этом сообщает пресс-служба МЧС страны.

Известно, что 1 мая в 3.55 по московскому времени произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища. В результате был затоплен поселок Кургантепа. Специалисты осуществили временную эвакуацию населения на безопасную территорию, жертв и пострадавших нет.

В настоящее время проводятся работы по эвакуации населения соседних районов, находящихся под угрозой затопления, МЧС полностью контролирует ситуацию.

Ранее сообщалось: федеральное медико-биологическое агентство РФ (ФМБА) совместно со Следственным комитетом России проводит расследование гибели заведующей отделением скорой медицинской помощи в Звездном городке.

ЕЧ

Здоровье

Реаниматолог рассказала, какие пациенты чаще всего оказываются в реанимации с коронавирусом

Реаниматолог рассказала, какие пациенты чаще всего оказываются в реанимации с коронавирусом

Московский врач-реаниматолог рассказала, какие больные с пневмонией или коронавирусом чаще всего попадают в реанимацию. Она отметила, что это могут быть как пожилые люди, так и молодёжь.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью