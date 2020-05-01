В Узбекистане эвакуировали жителей поселка, затопленного после прорыва дамбы

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1 мая 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Узбекистане спасатели эвакуировали жителей поселка в Сырдарьинской области, который затопило после прорыва дамбы на водохранилище. Об этом сообщает пресс-служба МЧС страны.

Известно, что 1 мая в 3.55 по московскому времени произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища. В результате был затоплен поселок Кургантепа. Специалисты осуществили временную эвакуацию населения на безопасную территорию, жертв и пострадавших нет.

В настоящее время проводятся работы по эвакуации населения соседних районов, находящихся под угрозой затопления, МЧС полностью контролирует ситуацию.

Ранее сообщалось: федеральное медико-биологическое агентство РФ (ФМБА) совместно со Следственным комитетом России проводит расследование гибели заведующей отделением скорой медицинской помощи в Звездном городке.