Финляндия утверждает, что российские истребители Су-27 нарушили воздушное пространство страны
28 июля 2020, 17:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Министерство обороны Финляндии во вторник, 28 июля, выступило с заявлением о том, что два истребителя Су-27, принадлежащих России, якобы нарушили сегодня финское воздушное пространство.
В Минобороны Финляндии подчеркнули, что нарушение с участием российских истребителей Су-27, о котором идет речь, якобы произошло во вторник около 14.00 по местному времени (совпадает с московским) над Финским заливом в районе Хельсинки.
В ведомстве также добавили, что выяснением вышеуказанной ситуации в настоящий момент занимаются сотрудники погранохраны страны.
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