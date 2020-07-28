Финляндия утверждает, что российские истребители Су-27 нарушили воздушное пространство страны

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28 июля 2020, 17:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

флаг Финляндии, pixabay.com

Министерство обороны Финляндии во вторник, 28 июля, выступило с заявлением о том, что два истребителя Су-27, принадлежащих России, якобы нарушили сегодня финское воздушное пространство.

В Минобороны Финляндии подчеркнули, что нарушение с участием российских истребителей Су-27, о котором идет речь, якобы произошло во вторник около 14.00 по местному времени (совпадает с московским) над Финским заливом в районе Хельсинки.

В ведомстве также добавили, что выяснением вышеуказанной ситуации в настоящий момент занимаются сотрудники погранохраны страны.