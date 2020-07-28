Билл Гейтс назвал большинство анализов на COVID-19 в США бесполезными

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28 июля 2020, 17:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: CNBC

Билл Гейтс, Qin Lang/Xinhua

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс во вторник заявил, что большинство анализов на коронавирус нового типа, которые берутся в Соединенных Штатах Америки, являются абсолютно бесполезными.

Билл Гейтс назвал безумием то, что интервал между взятием анализов на COVID-19 и выдачей их результатов в США в среднем составляет больше 48 часов. По мнению предпринимателя, подобные тесты являются полной потерей времени и денег американцев.

Подчеркивается, что из-за высокой нагрузки лаборатории в стране сообщают людям результаты тестов на коронавирусную инфекцию через несколько дней, неделю или даже более длительный срок.

"Никто не должен платить за такие анализы даже 1 доллар", – отметил Гейтс.