Суд признал бывшего главу правительства Малайзии Наджиба Разака виновным в хищении огромнейшей суммы. Политика приговорили к тюремному сроку. Но с оговорками.
Приговором Наджиба Разака стали 12 лет тюрьмы. Вместе с пособниками он похитил больше 3,5 миллиардов фунтов стерлингов. На личный счет бывшего премьер-министра Малайзии было переведено почти 700 миллионов долларов США.
«Наджиб отрицает какие-либо нарушения в связи с тем, что является одним из крупнейших финансовых мошенничеств в мире, в результате которого миллиарды долларов якобы были похищены из государственного фонда», — сообщила газета The Guardian: «Скандал потряс малайзийскую политику, привел к свержению партии Наджиба Разака после и вызвал серию расследований в странах по всему миру».
Приговор вынесен с отсрочкой наказания. Кроме того, ему назначен штраф около 270 миллионов долларов. Бывший премьер-министр Малайзии пообещал бороться с обвинительным приговором.
В России Наджаб Разак чаще упоминался в контексте истории со сбитым малазийским Боингом. В связи с этим он встречался с Владимиром Путиным в 2014 году.