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28 июля 2020, 17:28 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

премьер Малайзии Наджиб Разак во время суда на фото globallookpress.com

Суд признал бывшего главу правительства Малайзии Наджиба Разака виновным в хищении огромнейшей суммы. Политика приговорили к тюремному сроку. Но с оговорками.

Приговором Наджиба Разака стали 12 лет тюрьмы. Вместе с пособниками он похитил больше 3,5 миллиардов фунтов стерлингов. На личный счет бывшего премьер-министра Малайзии было переведено почти 700 миллионов долларов США.

«Наджиб отрицает какие-либо нарушения в связи с тем, что является одним из крупнейших финансовых мошенничеств в мире, в результате которого миллиарды долларов якобы были похищены из государственного фонда», — сообщила газета The Guardian: «Скандал потряс малайзийскую политику, привел к свержению партии Наджиба Разака после и вызвал серию расследований в странах по всему миру».

Приговор вынесен с отсрочкой наказания. Кроме того, ему назначен штраф около 270 миллионов долларов. Бывший премьер-министр Малайзии пообещал бороться с обвинительным приговором.

В России Наджаб Разак чаще упоминался в контексте истории со сбитым малазийским Боингом. В связи с этим он встречался с Владимиром Путиным в 2014 году.