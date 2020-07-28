Авиакомпания Turkish Airlines со 2 августа возобновит перелеты из Петербурга в Турцию

Авиакомпания Turkish Airlines планирует со 2 августа возобновить рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул. Известно, что рейсы в Анталью из Северной столицы России перевозчик намерен начать с 10 августа.
В минувшую пятницу премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа. Впоследствии вице-премьер РФ Татьяна Голикова уточнила, что самолеты начнут летать в Турцию, Танзанию и Великобританию.
Сегодня стало известно, что рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул будут осуществляться по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям, а в Анталью – по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Для перелетов будут использоваться воздушные суда Airbus A321, A330, а также Boeing 737.
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