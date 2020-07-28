Лукашенко заявил, что Белоруссия никому ничем не обязана
28 июля 2020, 16:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
В Белоруссии был правильно выбран курс на создание надежной системы национальной безопасности.
Об этом президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил на встрече с руководством и личным составом войсковой части внутренних войск МВД.
«Мы выбрали верные ориентиры и можем сказать, что система нашей национальной безопасности создана усилиями всего нашего народа. Нам никто ничего не подарил, и мы никому ничем не обязаны», — отметил белорусский лидер.
По его словам, белорусская армия сегодня – это компактные Вооруженные Силы, способные самостоятельно обеспечить военную безопасность государства.
Ранее Лукашенко не исключил привлечения военных для наведения порядка.
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