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Лукашенко заявил, что Белоруссия никому ничем не обязана

, 16:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Лукашенко заявил, что Белоруссия никому ничем не обязана
Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

В Белоруссии был правильно выбран курс на создание надежной системы национальной безопасности.

Об этом президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил на встрече с руководством и личным составом войсковой части внутренних войск МВД.

«Мы выбрали верные ориентиры и можем сказать, что система нашей национальной безопасности создана усилиями всего нашего народа. Нам никто ничего не подарил, и мы никому ничем не обязаны», — отметил белорусский лидер.

По его словам, белорусская армия сегодня – это компактные Вооруженные Силы, способные самостоятельно обеспечить военную безопасность государства.

Ранее Лукашенко не исключил привлечения военных для наведения порядка.

ДВа

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