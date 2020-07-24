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Лукашенко не исключил привлечения военных для наведения порядка

, 18:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Лукашенко не исключил привлечения военных для наведения порядка
Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко для наведения общественного порядка могут быть привлечены военные, но он был этого не хотел. Об этом он сообщил во время посещения бригады спецназначения.

Белорусский лидер заявил, что «нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к вооруженным силам, но всякое может быть», приведя в пример США.

Он также отметил, что если президент США выдержит это давление, это будет «хороший знак и для нас». Потому что если наклонится — а не дай бог, рухнет — эта империя, миру будет несладко", — сказал он.

Лукашенко обратил внимание, что бойцы белорусского спецназа хорошо подготовлены, в том числе чтобы не допустить эскалации внутри страны.

ДВа

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