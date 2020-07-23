Лукашенко напомнил белорусам о проблемах и заявил «то ли ещё будет после выборов»

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23 июля 2020, 10:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проблемы, которые существуют в стране, останутся и после президентских выборов.

Белорусский лидер на встрече с доверенными лицами отметил, что надо будет пройти непростой период.

«Я прошу иметь в виду, и это людям надо доводить, что выборами жизнь наша не заканчивается, и проблемы, которые у нас есть, и они будут, этим не заканчиваются. То ли ещё будет после выборов», – сказал он.

Лукашенко также отметил, что не собирается выдавать доверенным лицам инструкции, тем более что его точку зрения они знают. Тем не менее, по словам президента Белоруссии, есть вопросы, «которые мы должны обсудить». Это, по его словам, позволит ему отвечать на вопросы, которые чаще всего задают люди.