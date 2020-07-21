Лукашенко приехал в Гомель и вспомнил о голодных белорусах
21 июля 2020, 15:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
В Белоруссии особое внимание уделяется восстановлению и развитию территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.
Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил на встрече с активом Гомельской области. Белорусский лидер вспомнил, как «брошенным на произвол судьбы после распада Советского Союза», пришлось преодолевать последствия чернобыльской катастрофы.
«Это были очень тяжелые времена. Они были тяжелые не только тем, что мы были босые, без штанов, голодные, не только потому, что у нас не было средств для того, чтобы жить и существовать. Проблема заключалась в том, что мы не знали, как сделать лучше», – отметил белорусский лидер.
Лукашенко также заявил, что тогда принял решение, что Полесье – этот «процветающий и красивейший уголок не только Белоруссии, но и планеты», должен жить.
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