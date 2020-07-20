Лукашенко рассчитывает «подтянуть» к Белоруссии Казахстан

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20 июля 2020, 19:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Фото: сайт президента Беларуси.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что новый белорусский посол в Нур-Султане «подтянет Казахстан к Белоруссии». Об этом он заявил во время рассмотрения кадровых вопросов.

По словам белорусского лидера, опыт нового посла республики Павла Утюпина в Нур-Султане «поможет справиться с решением задач по расширению товарооборота с Казахстаном». Новый представитель Белоруссии в Казахстане ранее занимал пост министра промышленности республики.

«Не думай, что ты уезжаешь для отдыха. Нам надо Казахстан подтянуть к Белоруссии», – напутствовал Лукашенко нового посла.

Лукашенко также назначил первого за 12 лет посла Белоруссии в США.