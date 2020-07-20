Лукашенко назначил первого за 12 лет посла Белоруссии в США

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20 июля 2020, 12:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sputnik Беларусь

Фото: Александр Лукашенко , kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко послом в США. Свое решение глава республики озвучил в понедельник, 20 июля.

Отмечается, что Минск и Вашингтон решили вернуть послов после 12-летнего перерыва, с 2008 года. Представлять США в Белоруссии будет заместитель помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер. Ожидается прибытие американского посла в Минск этим летом.

Сейчас посольства возглавляют временные поверенные.

Ранее Александр Лукашенко прокомментировал протесты в Белоруссии, отметив, что они уже это проходили в 2010 году.