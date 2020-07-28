В ООН подсчитали потери международного туристического сектора из-за пандемии COVID-19

Аргументы Недели → В мире 13+

28 июля 2020, 15:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

турист, pixabay.com

Всемирная туристская организация при ООН (UNWTO) подсчитала потери международного туристического сектора из-за распространения коронавируса нового типа в 2020 году и во вторник обнародовала результаты.

Потери мирового туризма из-за эпидемии достигли 320 миллиардов долларов – это более чем в три раза превышает убытки в данной области из-за экономического кризиса, который случился в 2009 году.

Всемирная туристская организация подчеркнула, что число туристов из-за введенных ограничений и закрытия границ сократилось на 300 миллионов. Генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили обратил внимание на необходимость максимально быстрого восстановления международного туризма, поскольку ситуация, сложившаяся в данном секторе, ставит под угрозу миллионы жизней и доходов граждан разных стран мира.