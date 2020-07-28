Президент Украины ввел безвизовый режим для китайских туристов
28 июля 2020, 14:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении временного безвизового режима для туристов из Китая.
Он будет действовать с 1 августа 2020 года до 31 января 2021 года. Согласно указу, граждане КНР смогут приезжать на Украину без виз, если срок их пребывания в стране не превышает 30 дней в течение полугода.
Ранее Зеленский издал указы о бессрочном безвизовом режиме с 1 августа для граждан Австралии, Новой Зеландии, Бахрейна, Кувейта, Омана и Саудовской Аравии. В этом указе срок пребывания на украинской территории не превышает 90 дней в течение шести месяцев.
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