Президент Украины ввел безвизовый режим для китайских туристов

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28 июля 2020, 14:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Туристы. Фото: pixabay.com

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении временного безвизового режима для туристов из Китая.

Он будет действовать с 1 августа 2020 года до 31 января 2021 года. Согласно указу, граждане КНР смогут приезжать на Украину без виз, если срок их пребывания в стране не превышает 30 дней в течение полугода.

Ранее Зеленский издал указы о бессрочном безвизовом режиме с 1 августа для граждан Австралии, Новой Зеландии, Бахрейна, Кувейта, Омана и Саудовской Аравии. В этом указе срок пребывания на украинской территории не превышает 90 дней в течение шести месяцев.